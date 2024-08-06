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За это стоял майдан: И как вам «Европейский урканат»?

За это стоял майдан: И как вам «Европейский урканат»?

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Комментарии
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Галина Малыхина
Не лечится...
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Стадо неучей,не знающих ничего,акромя жратвы и награбить бабла.....а эти щенки,выросшие уже на самостийной окраине....что они могут знать о совке?..... туповатое быдло.😡
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16 час.
Александр Денисов
Влажная мечта любого хохла: панувать...
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9 час.

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