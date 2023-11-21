Полицейские и дружинники Уссурийска каждый день предупреждают жителей о мошенниках

В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен!" сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с представителями добровольной дружины провели профилактическое мероприятие на территории Уссурийского городского округа, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
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