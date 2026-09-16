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Валерия Гай Германика сравнила бездарных актёров с «неупокоенными душами»

Валерия Гай Германика сравнила бездарных актёров с «неупокоенными душами»

Режиссёр Валерия Гай Германика поделилась с подписчиками размышлениями об актёрах и профессии. Она сравнила бездарных, по её мнению, актёров с «неупокоенными душами».

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