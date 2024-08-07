Военные эксперты оценили поход ВСУ на Курск

Анфиса Иванова

" Попытка ВСУ атаковать в Курской области была последним шансом Киева отчитаться перед западными партнерами о его способности противостоять ВС РФ."... А ничего, что эти " последние шансы" частенько проявляются и несут за собой с нашей стороны потери и в живой и военно-технической силе?!