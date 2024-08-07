Попытка ВСУ атаковать в Курской области была последним шансом Киева отчитаться перед западными партнерами о его способности противостоять ВС РФ.
Военные эксперты оценили поход ВСУ на Курск
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Анфиса Иванова
" Попытка ВСУ атаковать в Курской области была последним шансом Киева отчитаться перед западными партнерами о его способности противостоять ВС РФ."... А ничего, что эти " последние шансы" частенько проявляются и несут за собой с нашей стороны потери и в живой и военно-технической силе?!
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21 час.
VG
Vasily Golov
Начну с того,что 3-5 бригад ВСУ расквартированы в Черниговской и сумской обл.Пока это разведка боем и пиар компания,если бы прошли вглубь.Но беда в том,что гуманизм к противнику мешает БПЛА атаковать населенные пункты Сумской обл.Всего 50 км до г.Сумы.Достает РСЗО,Гаубицы,БПЛА.Мешает милосердие.В избах и квартирах солдаты ВСУ.Население частично эвакуировано с приграничья и города.Задача захватить Курскую АЭС и снять видео.
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21 час.
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