Двум астраханкам вручили юбилейные медали

Знаки отличия получили Татьяна Ивановна Москвина и Тамара Петровна Виноградова. Мэр Астрахани Игорь Редькин в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по поручению Президента России вручил двум местным жительницам юбилейные медали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии