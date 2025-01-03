Украинадагы конфликтны тәмамлау мәсьәләсе буенча нинди дә булса нәтиҗәләрне 20 гыйнвардан соң, АКШның сайланган президенты Дональд Трампның инаугурациясе узгач көтәргә кирәк, дип белдерде Украинаның куркынычсызлык хезмәтенең элеккеге полковнигы Олег Стариков.
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