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Гыйнварда Украинадагы конфликтны хәл итә башлау датасын атадылар

Гыйнварда Украинадагы конфликтны хәл итә башлау датасын атадылар

Украинадагы конфликтны тәмамлау мәсьәләсе буенча нинди дә булса нәтиҗәләрне 20 гыйнвардан соң, АКШның сайланган президенты Дональд Трампның инаугурациясе узгач көтәргә кирәк, дип белдерде Украинаның куркынычсызлык хезмәтенең элеккеге полковнигы Олег Стариков.

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