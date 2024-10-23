Совет ЕС: кредит Киеву под доходы от активов РФ выдается на 45 лет

Кредит Евросоюза Украине в 35 млрд евро, который должен погашаться за счет доходов от замороженных активов России и станет составной частью кредита стран G7 на 45 млрд евро, будет предоставлен на срок до 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии