Совет ЕС: кредит Киеву под доходы от активов РФ выдается на 45 лет

Кредит Евросоюза Украине в 35 млрд евро, который должен погашаться за счет доходов от замороженных активов России и станет составной частью кредита стран G7 на 45 млрд евро, будет предоставлен на срок до 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.