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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Кузнецов: «СКА – это топ во всем мире. В КХЛ все стало намного лучше, но хотелось бы побольше болельщиков»

Нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ. «Что касается уровня лиги, то пока сложно об этом говорить – мы не со всеми сыграли.

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