Королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон от рака. Название для него придумал принц Уильям

Британская королевская семья готовила план действий на случай смерти Кейт Миддлтон от рака. Протокол получил кодовое название, придуманное её мужем, принцем Уильямом.
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