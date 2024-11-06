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Царьград

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На портале Госуслуг могут внедрить возможность получения налогового вычета

На портале Госуслуг могут внедрить возможность получения налогового вычета

Предполагается, что новая услуга станет доступна жителям России уже в 2025 году.Минцифры России планирует внедрить на портале Госуслуг возможность получения жителями страны налоговых вычетов.

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