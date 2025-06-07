В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

В Госдуме предлагают упростить получение льгот для многодетных семей. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о планах внести поправку, которая отменит для таких семей необходимость подтверждать статус нуждаемости.
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