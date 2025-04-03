Овечкин рассказал о поддержке от Гретцки в погоне за его рекордом в НХЛ

Форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что чувствует поддержку от четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки в погоне за его бомбардирским рекордом.