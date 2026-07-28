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Женщина нашла на чердаке логово хищного зверя

Женщина нашла на чердаке логово хищного зверя

В штате Аризона, США, рысь обустроила логово на чердаке жилого дома. Об этом сообщает People. Владелица дома Карен рассказала, что на протяжении нескольких дней слышала странные звуки с чердака: царапанье, рычание и тяжелые шаги.

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