Полный провал: чем запомнился "саммит мира" в Швейцарии

Конференция по Украине в Швейцарии ожидаемо закончилась ничем. Так называемый "мирный саммит" открыто призывал к продолжению конфликта, несмотря на конкретное мирное предложение, которое президент Владимир Путин озвучил за сутки до мероприятия.