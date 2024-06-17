Конференция по Украине в Швейцарии ожидаемо закончилась ничем. Так называемый "мирный саммит" открыто призывал к продолжению конфликта, несмотря на конкретное мирное предложение, которое президент Владимир Путин озвучил за сутки до мероприятия.
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