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МИД РФ: НАТО готовит союзников для возможного столкновения с Россией

МИД РФ: НАТО готовит союзников для возможного столкновения с Россией

РИАМО - 28 мар. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией, сообщает РИА Новости.

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