Глава AEOI: Иран движется в соответствии с мирными ядерными целями

10 октября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержать страны, которые следуют мирным целям в области ядерной энергетики, при этом заявив: «Вполне очевидно, что Иран предпринял шаги в соответствии с мирными целями».