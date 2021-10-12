Глава AEOI: Иран движется в соответствии с мирными ядерными целями

10 октября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержать страны, которые следуют мирным целям в области ядерной энергетики, при этом заявив: «Вполне очевидно, что Иран предпринял шаги в соответствии с мирными целями».
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