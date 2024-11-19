Праздник богов войны

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1942 году залпами семи тысяч орудий началась Сталинградская стратегическая наступательная операция, получившая название «Уран».
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