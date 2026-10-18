Миссия Bandwagon-5 объединит запуск аппарата для исследований в невесомости, спутников связи и навигации, а также капсулы Varda с экспериментом по разработке лекарства от рака SpaceX готовится запустить свою возвращаемую капсулу Starfall — беспилотный аппарат, предназначенный для исследований в условиях микрогравитации и производства материалов в космосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым