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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как "профессиональный жалобщик" из Тамбова сорвал закупку по Новому мосту в Барнауле

Как "профессиональный жалобщик" из Тамбова сорвал закупку по Новому мосту в Барнауле

Торги по обслуживанию Нового моста в Барнауле остановили из-за жалобы тамбовского "короля срыва госзакупок" в ФАС "Алтайавтодор" пытался найти подрядчика для технического обслуживания и ремонта оборудования на Новом мосту через Обь в Барнауле.

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