Как "профессиональный жалобщик" из Тамбова сорвал закупку по Новому мосту в Барнауле

Торги по обслуживанию Нового моста в Барнауле остановили из-за жалобы тамбовского "короля срыва госзакупок" в ФАС "Алтайавтодор" пытался найти подрядчика для технического обслуживания и ремонта оборудования на Новом мосту через Обь в Барнауле.