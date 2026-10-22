Помидоры подорожали на 6,3%, огурцы — на 2,4%, яйца — на 2,3%, курица — на 0,8%. При этом яблоки подешевели на 1,7%, морковь — на 1,3%, лук — на 1%, капуста — на 0,9%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Седжаро» и «Сема...
- ГМ «Седжаро» и «Сема...
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым