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В Конгрессе США обсуждают возможность одновременной войны с Россией и Китаем

В Конгрессе США обсуждают возможность одновременной войны с Россией и Китаем

Межпартийная комиссия конгресса США по стратегической политике обсуждает доклад о необходимости подготовки Соединенных Штатов к возможной одновременной войне с Россией и Китаем путем увеличения своих войск, укрепления альянсов и.

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