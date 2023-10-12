В Конгрессе США обсуждают возможность одновременной войны с Россией и Китаем

Межпартийная комиссия конгресса США по стратегической политике обсуждает доклад о необходимости подготовки Соединенных Штатов к возможной одновременной войне с Россией и Китаем путем увеличения своих войск, укрепления альянсов и.
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