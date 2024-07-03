Василий Анохин поздравил работников смоленской Госавтоинспекции с профессиональным праздником

Сегодня, 3 июля, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил работников региональной Госавтоинспекции с профессиональным праздником: Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба играет важную роль в обеспечении порядка, снижении аварийности и борьбе с правонарушениями на дорогах.