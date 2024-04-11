Принят закон о повышении оплаты сверхурочной работы. Ее будут считать исходя из текущей зарплаты сотрудника, но теперь — включая премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Принят закон о повышении оплаты сверхурочной работы. Ее будут считать исходя из текущей зарплаты сотрудника, но теперь — включая премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты.