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В пяти регионах РФ проведут эксперимент над зарплатами учителей

В пяти регионах РФ проведут эксперимент над зарплатами учителей

Правительство РФ определило пять регионов, которые примут участие в апробации реформы по уравнению зарплат учителей В правительстве России определили пять регионов, в которых экспериментально опробуют проект по уравнению оплаты труда учителей.

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