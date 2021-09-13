В пяти регионах РФ проведут эксперимент над зарплатами учителей

Правительство РФ определило пять регионов, которые примут участие в апробации реформы по уравнению зарплат учителей В правительстве России определили пять регионов, в которых экспериментально опробуют проект по уравнению оплаты труда учителей.
Правительство РФ определило пять регионов, которые примут участие в апробации реформы по уравнению зарплат учителей В правительстве России определили пять регионов, в которых экспериментально опробуют проект по уравнению оплаты труда учителей.
Свежие комментарии