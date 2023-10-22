БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Tyman Ros
    Диаспоры? А может недобизнесменов, которые не умея выстроить грамотный бизнес делали прибыль на именно незаконных миг...ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛ...
  • Андрей
    Ну и пусть минасали пьют гейропейцы, хотя навряд ли они его будут закупатьБрюссель задумал ...
  • Андрей
    А  ответ на Ваш вопрос в тексте: ""Не секрет, что на правоохранителей воздействуют и подкупом, и давлением, и прямыми...ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛ...

ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов

ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов

Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают Мигрантам нарушать законы в России Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.

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Комментарии
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Александр Платов
Получается, в России мужики перевелись? &quot;Толпы мигрантов&quot; - судя по статье - это кучки из 3 - 4 человек, терроризирующих население, которое молчит и ждёт, пока его затерроризируют? И лишь в одном случае - спортсмэны решились дать отпор? Странно, что возмущается один корреспондент, а пострадавшие - помалкивают ... Где же , ты, удаль молодецкая, или народ в России так измельчал, что готов терпеть любой беспредел и надеяться тоько на Бастрыкина?
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5 час.
Андрей
А  ответ на Ваш вопрос в тексте: &quot;&quot;Не секрет, что на правоохранителей воздействуют и подкупом, и давлением, и прямыми угрозами. В итоге местного Ваню легче посадить, чем приезжего – того, за которого горой стоят земляки. Потому разговор с диаспорами может быть только один: не нарушаете закон – молодцы, нарушаете – из района все гости отбывают домой.&quot;
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1 час.
Tyman Ros
Диаспоры? А может недобизнесменов, которые не умея выстроить грамотный бизнес делали прибыль на именно незаконных мигрантах? Или бюрократы , которые нарушали,создавая незаконных мигрантов? И почему кидаются ругать власть, если нарушают люди на местах?
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16 мин.

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