Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают Мигрантам нарушать законы в России Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.
ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов
Комментарии
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Александр Платов
Получается, в России мужики перевелись? "Толпы мигрантов" - судя по статье - это кучки из 3 - 4 человек, терроризирующих население, которое молчит и ждёт, пока его затерроризируют? И лишь в одном случае - спортсмэны решились дать отпор? Странно, что возмущается один корреспондент, а пострадавшие - помалкивают ... Где же , ты, удаль молодецкая, или народ в России так измельчал, что готов терпеть любой беспредел и надеяться тоько на Бастрыкина?
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5 час.
Андрей
А ответ на Ваш вопрос в тексте: ""Не секрет, что на правоохранителей воздействуют и подкупом, и давлением, и прямыми угрозами. В итоге местного Ваню легче посадить, чем приезжего – того, за которого горой стоят земляки. Потому разговор с диаспорами может быть только один: не нарушаете закон – молодцы, нарушаете – из района все гости отбывают домой."
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1 час.
Tyman Ros
Диаспоры? А может недобизнесменов, которые не умея выстроить грамотный бизнес делали прибыль на именно незаконных мигрантах? Или бюрократы , которые нарушали,создавая незаконных мигрантов? И почему кидаются ругать власть, если нарушают люди на местах?
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16 мин.
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