ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов

Александр Платов Получается, в России мужики перевелись? "Толпы мигрантов" - судя по статье - это кучки из 3 - 4 человек, терроризирующих население, которое молчит и ждёт, пока его затерроризируют? И лишь в одном случае - спортсмэны решились дать отпор? Странно, что возмущается один корреспондент, а пострадавшие - помалкивают ... Где же , ты, удаль молодецкая, или народ в России так измельчал, что готов терпеть любой беспредел и надеяться тоько на Бастрыкина?

Андрей А ответ на Ваш вопрос в тексте: ""Не секрет, что на правоохранителей воздействуют и подкупом, и давлением, и прямыми угрозами. В итоге местного Ваню легче посадить, чем приезжего – того, за которого горой стоят земляки. Потому разговор с диаспорами может быть только один: не нарушаете закон – молодцы, нарушаете – из района все гости отбывают домой."