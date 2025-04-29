Смогут ли астраханцы пожениться на майские праздники?

Астраханский ЗАГС опубликовал режим работы в выходные и праздничные майские дни. В аппарате управления Дворца бракосочетания и в специализированном отделе службы с 1 мая по 4 мая, с 8 мая по 11 мая – нерабочие дни.
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