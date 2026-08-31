Центробанк России прогнозирует курс нефти в 50 $ до 2029 года

Центральный банк России опубликовал прогнозы экономического развития на 2026-2029 годы. Ключевые показатели: цена нефти - 50 $/баррель с 2027 года, инфляция - 4%, ставка - 7,5-8,5%, ВВП - 1,5-2,5%.
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