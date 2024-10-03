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Выставочные матчи НХЛ. «Филадельфия» примет «Нью-Джерси», «Коламбус» против «Питтсбурга», «Детройт» сыграет с «Торонто»

Выставочные матчи НХЛ «Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 02:00 «Коламбус» – «Питтсбург» – 02:00 «Лос-Анджелес» – «Бостон» – 02:00 «Детройт» – «Торонто» – 02:00 «Сент-Луис» – «Даллас» – 03:00 «Вегас» – «Колорадо» – 05:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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