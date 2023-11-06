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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Боррель поручил дипломатам Европы бороться с обвинениями в политике двойных стандартов

Боррель поручил дипломатам Европы бороться с обвинениями в политике двойных стандартов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поручил руководителям дипломатических представительств Евросоюза в мире активно бороться с неправомерными, по его мнению, обвинениями в проявлении политики двойных стандартов в украинском и ближневосточном кризисах.

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