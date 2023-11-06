Боррель поручил дипломатам Европы бороться с обвинениями в политике двойных стандартов

Будни мужчин. Все что нам интересно

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поручил руководителям дипломатических представительств Евросоюза в мире активно бороться с неправомерными, по его мнению, обвинениями в проявлении политики двойных стандартов в украинском и ближневосточном кризисах.