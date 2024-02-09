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"Диверсия века": Про "Северные потоки" предложено забыть навсегда

"Диверсия века": Про "Северные потоки" предложено забыть навсегда

Царьград Фото: globallookpress.com Прокуратура Швеции собирается прекратить расследование дела о подрыве ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", потому что, возможно, у неё не получилось выяснить личности подозреваемых.

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