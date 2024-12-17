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Диетолог Соломатина рассказала о неочевидном вреде холодца

Диетолог Соломатина рассказала о неочевидном вреде холодца

Блюдо является одним из любимых у россиян в праздники. Врач-диетолог Елена Соломатина утверждает, что излюбленное у россиян блюдо на новогоднем столе — холодец — может быть не только полезным, но и вредным для здоровья.

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