В сезон цветения нарциссов изучаем самые красивые композиции из этих весенних цветов от флористов, декораторов и блогеров

Тюльпаны, крокусы и нарциссы – самые ранние весенние цветы и радуют нас своим цветением. Обычно нарциссы высаживают под зиму, но некоторые садоводы, у которых нет времени на посадку осенью, высаживают их весной.
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