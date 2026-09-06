Рябков допустил трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Проведение встречи лидеров России, Китая и США в трехстороннем формате не исключается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
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