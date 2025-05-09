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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеллегрини выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Повреждение капитана «Ромы», интересовавшего «Интер» и «Наполи», может повлиять на его будущее в клубе

Пеллегрини выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Повреждение капитана «Ромы», интересовавшего «Интер» и «Наполи», может повлиять на его будущее в клубе

Капитан «Ромы» получил мышечную травму на тренировке. Результаты обследования полузащитника выявили повреждение квадрицепса правого бедра.

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