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Петербургский дневник

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За сутки на ЗСД высыпали 32 тонны противогололедных материалов

За сутки на ЗСД высыпали 32 тонны противогололедных материалов

Трасса готова к снегу даже летом Накануне, 7 мая, на Петербург обрушился снегопад. Чистить Западный скоростной диаметр (ЗСД) от зимних осадков в мае вышли семь больших машин в зимнем навесном оборудовании, чтобы провести противогололедную обработку.

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