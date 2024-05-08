За сутки на ЗСД высыпали 32 тонны противогололедных материалов

Трасса готова к снегу даже летом Накануне, 7 мая, на Петербург обрушился снегопад. Чистить Западный скоростной диаметр (ЗСД) от зимних осадков в мае вышли семь больших машин в зимнем навесном оборудовании, чтобы провести противогололедную обработку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии