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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Отомстил за всё": На что Алиев променял День Победы? Объяснение новой выходки уместилось в одном фото

"Отомстил за всё": На что Алиев променял День Победы? Объяснение новой выходки уместилось в одном фото

Андрей Ревнивцев Стала известна причина отсутствия президента Азербайджана Ильхама Алиева на параде Победы в Москве.

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Комментарии
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валерия
Очень хорошо, что он открыл эту ферму. Как раз по назначению- всех азеров  из России поганой метлой гнать,  жилплощадь Алиев им уже обеспечил. Должен же быть конец этому хамству и наглости. Или  мы утремся своим толерантным мягоньким полотенчиком?
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2 час.
Людмила Лиханова
Иль
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31 мин.
Людмила Лиханова
ИльХАМ Алиев опозорил имя своего отца. А нам такие&quot;друзья-предатели&quot; не нужны. Пора чистить Россию от засилья айзеров, куда ни глянь на рынках только их физиономии, Садовод нужно так же как Черкизон анулировать, Фуд-Сити также и не только эти. В статье указаны некоторые явные точки беспредела. Гнать всех в шею в их страны. Хватит с нас их диаспор, дядей Туранов и прочей мерзости.
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25 мин.
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