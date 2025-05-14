"Отомстил за всё": На что Алиев променял День Победы? Объяснение новой выходки уместилось в одном фото

Очень хорошо, что он открыл эту ферму. Как раз по назначению- всех азеров из России поганой метлой гнать, жилплощадь Алиев им уже обеспечил. Должен же быть конец этому хамству и наглости. Или мы утремся своим толерантным мягоньким полотенчиком?

Людмила Лиханова

ИльХАМ Алиев опозорил имя своего отца. А нам такие"друзья-предатели" не нужны. Пора чистить Россию от засилья айзеров, куда ни глянь на рынках только их физиономии, Садовод нужно так же как Черкизон анулировать, Фуд-Сити также и не только эти. В статье указаны некоторые явные точки беспредела. Гнать всех в шею в их страны. Хватит с нас их диаспор, дядей Туранов и прочей мерзости.