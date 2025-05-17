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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
🤑Сразу в 8 раз больше штрафов с водителей решили собрать российские власти

🤑Сразу в 8 раз больше штрафов с водителей решили собрать российские власти. Вместо предполагавшихся ранее 6,4 млрд рублей Минфин хочет получить 52,8 млрд.

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