🤑Сразу в 8 раз больше штрафов с водителей решили собрать российские власти. Вместо предполагавшихся ранее 6,4 млрд рублей Минфин хочет получить 52,8 млрд.
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🤑Сразу в 8 раз больше штрафов с водителей решили собрать российские власти. Вместо предполагавшихся ранее 6,4 млрд рублей Минфин хочет получить 52,8 млрд.