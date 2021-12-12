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Накануне Дня Конституции Российской Федерации в территориальных органах МВД России сотрудники подразделений по вопросам миграции в торжественной обстановке вручили юным 14-летним россиянам паспорта

Накануне Дня Конституции Российской Федерации в территориальных органах МВД России сотрудники подразделений по вопросам миграции в торжественной обстановке вручили юным 14-летним россиянам паспорта

Полицейские рассказали об истории возникновения паспорта, правах и обязанностях владельца, и пожелали бережно и со всей ответственностью относиться к полученному документу, ведь это важное событие в жизни молодых людей знаменует начало самостоятельности.

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