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В ЗСК внесены предложения по корректировке выборного законодательства

В ЗСК внесены предложения по корректировке выборного законодательства

Документы планируется вынести на рассмотрение ближайшей сессии кубанского парламента. Эти и другие вопросы обсуждались на прошедшей встрече председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко и руководителя крайизбиркома Алексея Черненко.

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