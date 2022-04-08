В ЗСК внесены предложения по корректировке выборного законодательства

Документы планируется вынести на рассмотрение ближайшей сессии кубанского парламента. Эти и другие вопросы обсуждались на прошедшей встрече председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко и руководителя крайизбиркома Алексея Черненко.
Документы планируется вынести на рассмотрение ближайшей сессии кубанского парламента. Эти и другие вопросы обсуждались на прошедшей встрече председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко и руководителя крайизбиркома Алексея Черненко.
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