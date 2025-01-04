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Стало известно, когда Шольц может посетить Москву

Стало известно, когда Шольц может посетить Москву

Депутат Бундестага Кизеветтер: Шольц может посетить Москву до 23 февраля Канцлер ФРГ Олаф Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, намеченных в Германии на 23 февраля, заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в соцсети X.

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