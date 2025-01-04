Стало известно, когда Шольц может посетить Москву

Депутат Бундестага Кизеветтер: Шольц может посетить Москву до 23 февраля Канцлер ФРГ Олаф Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, намеченных в Германии на 23 февраля, заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в соцсети X.