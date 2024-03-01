Названы направления трат списываемых по предложению Путина долгов регионов

Российские регионы смогут направить на развитие инфраструктуры списываемые средства, которые они должны были начать возвращать государству в рамках платежей по бюджетным кредитам, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.
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