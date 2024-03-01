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Названы направления трат списываемых по предложению Путина долгов регионов

Названы направления трат списываемых по предложению Путина долгов регионов

Российские регионы смогут направить на развитие инфраструктуры списываемые средства, которые они должны были начать возвращать государству в рамках платежей по бюджетным кредитам, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

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