«Нельзя считать заменой сахара»: врач Соломатина поделилась особенностями употребления меда

Врач-диетолог Елена Соломатина: мед не следует употреблять натощак, ничем его не заедая. Врач Соломатина считает, что есть мед нужно осторожно, это небезопасный продукт при имеющемся диабете, инсулинорезистентности или лишнем весе.
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