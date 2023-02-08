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Альфир Бакиров подвел итоги работы за 10 лет

Альфир Бакиров подвел итоги работы за 10 лет

Ярославский бизнес-омбудсмен отчитался о своей работе за 10 лет в должности Уполномоченного.  Выступая перед деловыми объединениями предпринимателей, депутатами и бизнесом, он рассказал, что институт Уполномоченных по защите прав предпринимателей свое десятилетие отпраздновал в 2022 году.

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