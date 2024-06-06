"Американцы не собираются мириться": Запрет на переговоры с Россией поддержал Вашингтон?

Политолог Дмитрий Журавлёв уверен: "Американцы не собираются мириться". Он отметил, что киевское решение не устраивать переговоры с Россией и запретить их на официальном уровне поддержал именно Вашингтон.
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