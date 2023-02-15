Daily Storm

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Посольство РФ подтвердило, что 69 российских судов не пускают в порты Бангладеш из-за санкций США

Посольство РФ подтвердило, что 69 российских судов не пускают в порты Бангладеш из-за санкций США

Дипломаты подчеркнули, что это не отразится на торговых связей и экспорте продукцииПосольство России в Бангладеш подтвердило информацию о том, что 69 российским кораблям из-за односторонних санкций, введенных США, запретили заплывать в порты страны.

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