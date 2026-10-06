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Выборы на Балканах проходят под внешним давлением

Выборы на Балканах проходят под внешним давлением

Запад наносит удар в спину Вучичу, а хорваты устроили политическую экспансию в Боснии и Герцеговине Изображение: ФСК Александр Вучич в сложной политической ситуации в стране решил сменить президентский статус на кресло премьер-министра Сербии.

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