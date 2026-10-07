«Хотел проверить силу»: омский вандал получил срок за разгром теплой остановки. Год назад пьяный парень ударом руки разбил дверь павильона на остановке у парка имени 30-летия ВЛКСМ.
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