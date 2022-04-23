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Минобороны России: Украина в 2022 году закупила устройства для распыления химвеществ с БПЛА

Минобороны России: Украина в 2022 году закупила устройства для распыления химвеществ с БПЛА

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что украинская сторона в начале 2022 года закупила более 50 устройств для распыления различных рецептур, в том числе химвеществ, с беспилотников.

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