Миршаймер заявил, что Запад боится остановки конфликта на Украине

Военный эксперт Джон Миршаймер проинформировал о том, что власти держав Запада не желают скорого завершения бушующего на украинской территории противостояния из-за того, что такие изменения противоречат их целям.
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