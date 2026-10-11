Офтальмологом названы 7 вредных для глаз распространенных ежедневных привычек

Специалист-офтальмолог назвал семь распространенных ежедневных привычек, которые могут навредить здоровью глаз .
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